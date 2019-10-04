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رياضة

اخبار الزمالك اليوم.. حرب تصريحات بين جنش ومرتضى ونجله.. وشيكابالا يتدخل

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:27 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة ، 4 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:

بعد قرار البيع.. شيكابالا يتدخل لحل أزمة جنش مع الزمالك
تدخل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لحل أزمة محمود عبد الرحيم جنش حارس الأبيض، بعد قرار الإدارة اليوم بعرضه للبيع.

أول تعليق من جنش بعد قرار بيعه من مرتضى منصور
حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، علي التحدث بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي عرضه للبيع، على خلفية تصريحاته عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

الصدام يشتعل.. جنش خارج الزمالك بـ فرمان من مرتضى منصور
قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق للبيع بعد الأزمة التي افتعلها عبر موقع انستجرام بعدما تساءل عن سر عدم صرف مستحقاته.

أول رد فعل لـ طارق حامد بعد خناقة مباراة مصر المقاصة وطرده
رفض طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك الراحة وخاض التدريبات مع زملائه بالفريق اليوم، وذلك رغم غيابه عن مباراة اف سي مصر المقبلة بالدوري الممتاز بسبب تعرضه للطرد بعد نهاية مباراة مصر للمقاصة.

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن مباراة إف سي مصر
حرص الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على متابعة مشاركة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، حيث شارك فتحي في التدريبات كاملة.

تدريبات منفردة لـ محمد حسن بـ الزمالك
أدى محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم تدريبات منفردة بالجري حول الملعب.

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