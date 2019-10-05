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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على سن بشرى الحقيقي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:23 م
بشرى
بشرى
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آيه عاطف
تحتفل الفنانة بشرى اليوم، السبت، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 5 أكتوبر من عام 1976، أي تبلغ من العمر 43 عاما فقط.

اسمها بالكامل بشرى أحمد رزة ووالدها هو الكاتب الشهير أحمد عبد الله رزة.

كانت بدايتها كمذيعة، ثم اتجهت إلى التمثيل في عدد من الأعمال الفنية.

في عام 2002 بدأ عرض أول أعمالها الفنية وهو سيت كوم "شباب أون لاين"، ثم انطلقت بعدها في عالم التمثيل وقدمت العديد من الأدوار.

دخلت مجال الغناء من خلال دويتو "تبات ونبات" مع الفنان محمود العسيلى، ثم أطلقت بعدها عددا من الأغانى المنفردة آخرها "كوبرا" التي هاجمت فيها محمد رمضان قبل أن يتصالحا في مهرجان الجونة السينمائي الأخير.

أنتجت عددا من الأفلام، على رأسها فيلم "المشتبه"، وتعتبر واحدة من مؤسسي مهرجان الجونة السينمائى الذي حقق نجاحا كبيرا في فترة وجيزة.

أما عن حياتها الأسرية، فقد انفصلت عن زوجها عمرو رسلان منذ سنوات، بعد ان أنجبت طفليها إسماعيل وليلى.
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