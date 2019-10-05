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منوعات

لغز غامض وراء اعتداء وحشى على 3 مشردين نائمين فى نيويورك

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:07 م
صدى البلد
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أحمد شريف
في حادث صادم وغريب قتل ثلاث مشردين بحي مانهاتن السفلى بمدينة نيويورك الأمريكية في الصباح الباكر من اليوم السبت، بعد أن تعرضهم للضرب بقطعة معدنية من قبل مجهول حينا كانوا نائمين، وفقًا لما ذكرته شرطة نيويورك.

وبحسب موقع "باز فيد"، قال مسؤولو شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن مركز الشرطة تلقى في الساعة 1:49 صباحًا بلاغًا يفيد بحدوث هجوم في الحي الصيني، لافتين إلى أنه عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، عثروا على 3 رجال مشردين يرقدون في الشارع اثر تعرضهم الاعتداء شديد في الرأس.

و اعلنت شرطة المدينة عن مقتل 3 رجال في موقع الحادث ونقل آخر إلى مستشفى كورنيل في حالة حرجة.

وقال شهود العيان للشرطة إنهم رأوا رجلًا يضرب مشرد في رأسه مرارًا وتكرارًا بجسم معدني قبل مغادرة المكان.

واكتشفت الشرطة ان مشتبه فيه 24 عامًا كان يحمل أنبوبًا معدنيًا بالقرب من مكان الحادث حيث تم القبض عليه واحتجازه بمركز الشرطة.
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