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فن

عروض الأفلام القصيرة فى مهرجان مالمو للسينما العربية كاملة العدد.. صور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:26 م
مالمو للسينما العربية
مالمو للسينما العربية
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مالمو - محمد نبيـل
شهد اليوم السبت من مهرجان مالمو للسينما العربية تزاحما على عروض مسابقة الأفلام القصيرة، حتى وصل الأمر إلى إفتراش عدد من الحضور طرقات قاعة العرض بانورا.

تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة فتتشكل من الناقدين وليد سيف من مصر ونبيل حاجي من الجزائر بالإضافة للمغربية ملاك دحموني مدير مهرجان الرباط لسينما المؤلف.

مهرجان مالمو للسينما العربية يقام فى الفترة بين (4 - 8 أكتوبر المقبل).. ويعرض المهرجان فيها 47 فيلمًا بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.

مسابقة الأفلام القصيرة تتضمن ثلاثة أفلام مصرية هي "ما تعلاش عن الحاجب" لـ تامر عشري، "شوكة وسكينة" لـ آدم عبد الغفار و"إكسترا سيف" لـ نوران شريف.

ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه.

وبناءً على التطور الكبير والملحوظ، قام المهرجان في دورته الخامسة عام 2015 بإطلاق الدورة الأولى من سوق مهرجان مالمو السينمائي، ليكون منصة للإنتاج السينمائي المشترك ساعدت منذ تأسيسها عددًا كبيرًا من المشروعات السينمائية العربية على إيجاد شراكات إنتاجية مع دول شمال أوروبا.
عروض الأفلام القصيرة فى مهرجان مالمو للسينما العربية كاملة العدد.. صور
عروض الأفلام القصيرة فى مهرجان مالمو للسينما العربية كاملة العدد.. صور
عروض الأفلام القصيرة فى مهرجان مالمو للسينما العربية كاملة العدد.. صور
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