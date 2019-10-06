فنانون ارتدوا ثوب الجندي وحملوا سلاحهم ضد العدو.. لطفى لبيب كان مجندا في الكتيبة 26 .. محمود الجندى قضى 7 سنوات في الخدمة العسكرية .. وأحمد بدير روى قصة استشهاد بطل

لطفى لبيب كان مجندا في «الكتيبة ٢٦»

محمود الجندى قضى 7 سنوات في الخدمة العسكرية

لطفي لبيب



محمود الجندي



أحمد بدير



أحمد فؤاد سليم



أحمد عبد الوارث



خليل مرسي



حسن العدل



عبد الله حنفي



تحل علينا اليوم الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر العظيم، الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة ولعل من بين هؤلاء الجنود البواسل عدد من الفنانين الذين شاركوا فى حرب أكتوبر المجيدة.نرصد النجوم الذين شاركوا فى حرب أكتوبر وفى أى كتيبة كانوا ينتمون.الفنان لطفي لبيب، من أبناء محافظة بني سويف، وانتقل مع عائلته إلى الإسكندرية بسبب عمل والده، وقضى في الجيش 6 سنوات، شارك خلالها في حرب 1973، وكان مجندا في «الكتيبة ٢٦» أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة يوم السادس من أكتوبر واقتحمت حصون العدو.وظل «لبيب» متواجدا على الجبهة إلى أن سُمح لهم بالعودة إلى منازلهم في فبراير 1974، وكتب «لبيب» الذي كان يمتلك موهبة الكتابة ويعشق الأدب كتاب بعنوان «الكتيبة ٢٦» الموجود في الأسواق حاليا، وهو قصة درامية من واقع حرب أكتوبر، ويتحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973م وحتى فبراير 1974م، واهتم فيه بحكايات الجنود أثناء الحرب، وكيف كان النصر هو الأمل الذي يعيشون من أجله، وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975.وكان لـ«لبيب» آراء حول كثير من الأفلام التي تم تقديمها عن حرب أكتوبر، إذ إنها لم تعبر عن روح القتال في أكتوبر، وظهرت الحرب فيها كأنها جملة اعتراضية داخل الفيلم.وبدأت قصة «لبيب» في حرب أكتوبر كجندي مقاتل مع النكسة؛ وانضم لمعسكر خاص بالشئون المعنوية أثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحية، وكانت مهمته تجميع الشاردين من الجنود بعد قرار سحب القوات من سيناء، واصطحابهم إلى معسكر في القنطرة غرب أُعد لهذا الغرض، ولم يشارك في حرب الاستنزاف إلى أن قامت حرب أكتوبر، التي كان أثناءها يقضي فترة تجنيده بالقوات المسلحة في «الكتيبة 26» والتي استولت على نقطتي الملاحظة والمسحورة في خط بارليف.شارك الفنان الراحل محمود الجندي، في حرب السادس من أكتوبر، وقضى 7 سنوات في الخدمة العسكرية، قدم خلالها الكثير من التضحيات، وعبر فى لقاء سابق للراحل عن استيائه من شباب مصر هذه الأيام لأنهم لا يعرفوا شيئا عن الحرب ويعيشوا في دنيا منعزلة، وكذا عدم وجود أي عمل فني جيد يجسد انتصار أكتوبر.وروي محمود الجندي، في أحاديثه التلفزيونية، أنه رغم مرور سنوات طويلة على حرب أكتوبر إلا أنه مازال يتذكر جيدًا ما حدث ولا يمكن أن ينسى استشهاد زملائه أمام عينه، ولديه قصص كثيرة تحتاج ساعات لسردها بكافة التفاصيل كما أنه لا يمكن أن ينسى فرحة الجنود والشعب بالانتصار العظيم.وقال «الجندي»، إن اللحظة التي لا يمكن أن ينساها، هو مشهد مطار «فايد» وأزمة الثغرة التي حدثت، فقد كانت تلك المرحلة من أصعب اللحظات التي رأها في الحرب حيث كانوا كجنود بين مرحلة الشك واليقين ولا يعرفون ماذا يحدث تحديدا.شارك أيضا الفنان أحمد بدير في حرب أكتوبر، ودائما ما يروي في أحاديثه الإعلامية قصة أحد المجندين ممن كانوا معه على الجبهة، وأبلغه بوصيته قبل استشهاده بإبلاغ أهله ألا يأخذون عزاءه إلا بعد تحرير مصر، وبالفعل قام «بدير» بنقل الوصية إلى أهل الشهيد.وشارك أيضا في حرب أكتوبر الفنان أحمد فؤاد سليم، وفور حصوله على بكالوريوس التجارة التحق بالجيش، وكان من جنود قوات الدفاع الجوي في هذا التوقيت وقوات الفرقة الثامنة على جبهة القتال ويحمل رتبة شاويش وقتها، وتحدث كثيرًا عن بطولات الدفاع الجوى في ردع الطيران الإسرائيلي.أحمد فؤاد سليم يؤكد أن مشاركته في الحرب جعلته يتعرف على العديد من القصص الإنسانية التي يصلح تحويلها إلى أعمال فنية ومنها قصة استشهاد صديقه سيد أبو العباس، الذي توفى قبل أن يعلم أن زوجته حامل في طفلها الأول وتحقيق الحلم الذي كان يتمناه حيث لم ينجبان رغم مرور عدة سنوات على زواجهما.وشارك من الفنانين أيضا أحمد عبد الوارث، الذي ولد في 18 أكتوبر 1947، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية في التليفزيون من خلال مسلسل «هروب» إخراج نيازي مصطفى، وتم تكريمه من نقابة المهن التمثيلية بالاشتراك مع السيرك القومي لاشتراكه في حرب أكتوبر.كما شارك في حرب أكتوبر الفنان خليل مرسي، والذي رحل عن عالمنا في 2014 عقب تعرضه لأزمة صحية حادة في القلب والمخ داخل مستشفى السلام الدولي، وهو ممثل وأكاديمي مسرحي مثل في المسرح والتلفزيون والسينما.شارك في حرب أكتوبر، وحصل على بكالوريوس معهد الكفاية الانتاجية عام 1972، وعمل في المسرح والسينما، وأهم مسرحياته: «لن تسقط القدس - في عز الضهر – عجبي - رقصة سالومي الأخيرة»، ومن المسلسلات مذكرات زوج معاصر، والمرأة في الإسلام، والخيانة والرجل الذي فكر.من الفنانين الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وتوفى في 2015 عن عمر ناهز 61 عاما في إحدى المستشفيات بحي الدقي، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وحصل على نجمة سيناء لكونه أحد أبطال حرب أكتوبر 1973.