تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
توك شو

رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
محمود محسن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وضع الاقتصاد المصري جيد، والدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية. 

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للحكومة من مدينة العلمين الجديدة، إن الحكومة المصرية تمتلك رؤية واضحة فيما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستُعرض على المجلس في بداية شهر سبتمبر؛ تمهيدًا لتقديمها رسميًا للصندوق.

وأشار إلى أن هذه الرؤية ستُناقش مع مختلف الأطراف، وسيُخصص لها جدولا زمنيا لجمع الآراء والمقترحات.

أوضح رئيس الوزراء أن الرؤية الاقتصادية التي سيتم طرحها لا تأتي من فراغ، بل ترتكز على سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، كما تعتمد على أهداف واضحة، أهمها السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.

أستون مارتن ومرسيدس
لطيفة
طريقة عمل سلطة الحمص..
الشرايين
