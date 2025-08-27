رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وضع الاقتصاد المصري جيد، والدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للحكومة من مدينة العلمين الجديدة، إن الحكومة المصرية تمتلك رؤية واضحة فيما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستُعرض على المجلس في بداية شهر سبتمبر؛ تمهيدًا لتقديمها رسميًا للصندوق.

وأشار إلى أن هذه الرؤية ستُناقش مع مختلف الأطراف، وسيُخصص لها جدولا زمنيا لجمع الآراء والمقترحات.

أوضح رئيس الوزراء أن الرؤية الاقتصادية التي سيتم طرحها لا تأتي من فراغ، بل ترتكز على سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، كما تعتمد على أهداف واضحة، أهمها السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.