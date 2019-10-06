أخبار الرياضة ليلاً.. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا.. مرتضى منصور: نقاط الأهلي بـ التفويت.. مفاجأتين لجماهير الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :





أبرزت تقارير إعلامية سودانية، تصريحات الدكتور كمال شداد رئيس اتحاد الكرة السوداني ، بشأن التصويت للمصري محمد صلاح نجم ليفربول في استفتاء The Best ، مؤكدا ان المدرب المسؤول عن التصويت لم يصوت ليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتيين وبرشلونة الإسباني .





فجَّر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة عدم إقامة مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بسبب تغيير الملعب، والتي سيبت فيها الاتحاد الافريقي يوم 8 أكتوبر الجاري.





كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن اعتذار محمود جنش حارس مرمى الفريق على خلفية إعلانه عبر حسابه على انستجرام عدم حصوله على مقدم تعاقده والدخول في مشادة كلامية مع أمير مرتضى المشرف على الكرة خلال التعليقات.





علق الثلاثي عصام مرعي ووليد صلاح عبد اللطيف وأحمد كمال ، لاعبي الزمالك القدامى ، ضيوف برنامج الزمالك اليوم ، على قائمة الزمالك لمواجهة اف سي مصر اليوم الأحد في الجولة الثالثة بالدوري.





وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة التهنئة لإبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي على تخرج ابنته في الجامعة الألمانية.



