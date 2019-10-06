Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة ليلاً.. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا.. مرتضى منصور: نقاط الأهلي بـ التفويت.. مفاجأتين لجماهير الزمالك

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:09 ص
إبراهيم حسن - مرتضى
إبراهيم حسن - مرتضى منصور
Advertisements
ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

أبرزت تقارير إعلامية سودانية، تصريحات الدكتور كمال شداد رئيس اتحاد الكرة السوداني ، بشأن التصويت للمصري محمد صلاح نجم ليفربول في استفتاء The Best ، مؤكدا ان المدرب المسؤول عن التصويت لم يصوت ليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتيين وبرشلونة الإسباني.

فجَّر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة عدم إقامة مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بسبب تغيير الملعب، والتي سيبت فيها الاتحاد الافريقي يوم 8 أكتوبر الجاري.

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن اعتذار محمود جنش حارس مرمى الفريق على خلفية إعلانه عبر حسابه على انستجرام عدم حصوله على مقدم تعاقده والدخول في مشادة كلامية مع أمير مرتضى المشرف على الكرة خلال التعليقات.

علق الثلاثي عصام مرعي ووليد صلاح عبد اللطيف وأحمد كمال ، لاعبي الزمالك القدامى ، ضيوف برنامج الزمالك اليوم ، على قائمة الزمالك لمواجهة اف سي مصر اليوم الأحد في الجولة الثالثة بالدوري.

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة التهنئة لإبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي على تخرج ابنته في الجامعة الألمانية.

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رأيه في مباريات الدوري ومستوى ميتشو المدير الفني للفريق، قائلا إن المدرب الصربي مجتهد ولاعبي الزمالك حصدوا 6 نقاط بمجهودهم على عكس الأهلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز الرياضة .. صفقات نارية لـ الزمالك .. قفشة في الأهلي رسميا.. حسن شحاتة يقترب من منتخب مصر

اخبار نادي الزمالك اليوم 7-9-2019.. مرتضى يعلن مفاجأة للجماهير.. والأبيض يفقد وش السعد أمام بيراميدز

نقاط الأهلي بالتفويت .. مرتضى منصور يكشف عن مفاجأتين لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

شاهد .. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا .. وجمهور التوأم يعلق

أخبار الرياضة ليلاً.. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا.. مرتضى منصور: نقاط الأهلي بـ التفويت.. مفاجأتين لجماهير الزمالك

للسوبيا أسرار.. طريقة عمل البودرة أفضل من الجاهز

أهانتني.. والد ميجان ماركل يشن هجومًا عليها.. ويهدد بفضح رسالتها الأخيرة إليه

متخصص في الشأن التركي: أردوغان أصيب بـ لوسة وانهار حلمه بتكوين الخلافة العثمانية

فصل المستشار التقني .. تحقيقات في السودان بشأن التصويت لـ محمد صلاح

Advertisements

شاهد .. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا .. وجمهور التوأم يعلق

نقاط الأهلي بالتفويت .. مرتضى منصور يكشف عن مفاجأتين لجماهير الزمالك

ليستر سيتي يلجأ للشرطة بسبب محمد صلاح .. اعرف التفاصيل

خبر صادم عن فرجاني ساسي .. تعليق قدامى الزمالك على قائمة ميتشو ..فيديو

أخبار الرياضة ليلاً.. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا.. مرتضى منصور: نقاط الأهلي بـ التفويت.. مفاجأتين لجماهير الزمالك

معسكر منتخب مصر .. تعرف على فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز

أيمن حفنى يوجه رسالة لـ لاعب الزمالك بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي

لاعب الزمالك والأهلي السابق: لم أعتزل كرة القدم حتى الآن

بعد إصابته .. فرص لحاق عمرو السولية بمعسكر منتخب مصر

فصل المستشار التقني .. تحقيقات في السودان بشأن التصويت لـ محمد صلاح

لاعب الأهلي السابق: جوزيه كان يكره حب الجماهير لي .. فيديو

محامي نيمار بطل المؤامرة القطرية على الزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن الخليفي وسامورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها

وسط صديقاتها.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها