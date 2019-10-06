التخطيط تطلق غدًا برنامج إدارة الأعمال التنفيذي للقيادات بالتعاون مع جامعة شيكاغو بوث

تطلق غدا وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برنامج إدارة الأعمال التنفيذى بالتعاون مع جامعة شيكاغو بوث بمدينة الجونة، والذي يُعد الأول من نوعه في إدارة الأعمال التنفيذي وذلك في إطار اتفاقية التعاون المُوقعة بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجامعة شيكاغو بوث بالولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.





وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن الشراكة بين وزارة التخطيط ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تعد نموذجًا ممتازًا بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أن البرنامج يأتي في إطار الحرص علي النهوض بمستويات العمل الإداري والمجتمعي بمصر، وذلك لمواكبة حركة التطور العلمي في كل المجالات، موضحة أن البرنامج يهدف إلى دعم القيادات العليا والكوادر الحكومية، نواب الوزراء ،والتنفيذيين بمصر.





وأكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أنه تم إرسال خطابات ترشيح للبرنامج لكل الوزارات، والجهات المعنية، حيث تم اختيار 22 عضوًا للمشاركة بالبرنامج وفقًا لآليات التقييم والاختيار موضحة أن المشاركين خضعوا إلى تدريب "أون لاين" حول دراسات مالية مضيفة أن التدريب بالجونة سيستمر في الفترة من 7 أكتوبر الجاري وحتى 20 من الشهر ذاته.



