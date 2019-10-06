أوعى وشك.. زوجة أحمد داود بـ فستان جذاب.. شاهد

نشرت الفنانة علا رشدي، زوجة الفنان أحمد داود صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت زوجة الفنان أحمد داود على الصورة قائلة: "أنا لا أرتدي ملابس كثيرة ولكن عندما أفعل..اوعى وشك"، وهو ما تفاعل معه الجمهور معلقين على جمالها واناقتها: "اللوك ده تحفة عليكى".



وظهرت زوجة الفنان أحمد داود بفستان جريء باللون السماوى مكشوف الأكتاف يأخذ قصة "الكب"، واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة والتى تبرز جمال إطلالتها والمكياج الهادئ.