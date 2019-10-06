بالاحمر الستان .. ريم البارودى تتألق بإطلالة أنثوية فى عيد ميلادها

نشرت الفنانة ريم البارودي مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بلوك جديد فى عيد ميلادها .



وتألقت ريم البارودي، في الصور بإطلالة كلاسيكية مرتدية بدلة باللون الاحمر بالكامل الستان، ونسقت معها حذاء كعب عالى وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.



واعتمدت الفنانة ريم البارودي علي وضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر.