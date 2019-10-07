بملامح حزينة .. الفنانة وعد بإطلالة بسيطة تكشف عن أسود ابتلاء تتعرض له

نشرت المطربة وعد مجموعة من الصور لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جميلة وناعمة للغاية ولكنها كانت حزينة.



وارتدت المطربة السعودية وعد توب ملابس رياضية، وقامت بترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة ورقيقة، وبتسريحة مموجة، وهو ما يتلاءم بشكل كبير مع إطلالتها.



واختارت "وعد" بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.



وعلقت الفنانة وعد على الصور قائلة: أسوأ ابتلاء هو "ابتلاء التفكير"، أن تكون شخصا تحليليا بشكل مُفرط، مدمنا بالتفاصيل وتسأل نفسك في كل موقف ألف سؤال، عقلك مُرهَق وتزيده بالتفكير. ⁧