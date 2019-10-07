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مرأة

أبرز قوامها الرشيق.. ميرنا الطحان تتألق بفستان أزرق مثير

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:21 ص
ميرنا الطحان
ميرنا الطحان
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رنا عصمت
نشرت الفنانة اللبنانية ميرنا الطحان، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة وغير متوقعة أشعلت بها السوشيال ميديا.

وتألقت الفنانة اللبنانية، بفستان أزرق بقماش الشيفون الناعم أبرز قوامها الرشيق، وتميز تصميمه بأكمام الكتف وكتف، مكشوف الساق، وهو ما جعل تصميمه غير تقليدي.

ونسقت مع الفستان حذاء ذات الكعب العالي باللون الفضي، ووضعت المكياج الجريء الذي تناسب مع لون الفستان.
أبرز قوامها الرشيق.. ميرنا الطحان تتألق بفستان أزرق مثير
أبرز قوامها الرشيق.. ميرنا الطحان تتألق بفستان أزرق مثير
أبرز قوامها الرشيق.. ميرنا الطحان تتألق بفستان أزرق مثير
أبرز قوامها الرشيق.. ميرنا الطحان تتألق بفستان أزرق مثير
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