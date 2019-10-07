أبرز قوامها الرشيق.. ميرنا الطحان تتألق بفستان أزرق مثير

نشرت الفنانة اللبنانية ميرنا الطحان، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة وغير متوقعة أشعلت بها السوشيال ميديا.



وتألقت الفنانة اللبنانية، بفستان أزرق بقماش الشيفون الناعم أبرز قوامها الرشيق، وتميز تصميمه بأكمام الكتف وكتف، مكشوف الساق، وهو ما جعل تصميمه غير تقليدي.



ونسقت مع الفستان حذاء ذات الكعب العالي باللون الفضي، ووضعت المكياج الجريء الذي تناسب مع لون الفستان.