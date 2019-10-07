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توك شو

محلل سياسي تركي يفضح أردوغان.. ويؤكد: غزو سوريا لن يكون سهلا .. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:36 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال المحلل السياسي التركي محمد عبيد الله، إن الانسحاب الأمريكي من الشمال السوري يعني مواجهة تركيا مع القوات الحليفة للنظام السوري وهم روسيا وإيران وهذا يشكل خطر كبير للغاية.

وأضاف محمد عبيد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تركيا لا تحتاج إلى خوض تلك المخاطرة، ولكن الرئيس التركي بحاجة لغزو شمال سوريا كي يتنفس قليلا بعدما بات مخنوقا في الداخل التركي".

وتابع محمد عبيد الله:" أردوغان يواجه مشاكل سياسية واقتصادية من داخل حزب العدالة والتنمية، ولكي يشتت انتباه واهتمام القوى الداخلية في تركيا يتحرك خارجيا ".

وأكمل محمد عبيد الله:" إذا قام جيش أردوغان بتلك العملية سوف يتعرض إلى مشاكل ضخمة في المواجهة، أردوغان صفى الجنرالات في الجيش التركي بحجة انتمائهم إلى حركة الخدمة، واعتقل كل المعارضين في الجيش التركي وهؤلاء الضباط كانوا محترفين في القتال، وحل محلهم جنود مبتدئين في القتال وبالتالي دخول تركيا إلى الأراضي السورية لن يكون سهلا".
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