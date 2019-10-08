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رياضة

أحمد حسن: كان يجب دعوة أبو ريدة لحضور قرعة كأس الأمم

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:04 ص
احمد حسن وهاني ابوريدة
احمد حسن وهاني ابوريدة
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ريهام بكير
قال أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، إنه كان يجب توجيه دعوة لهاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، لحضور حفل قرعة كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة.

وأضاف الصقر أحمد حسن في تصريحاته لبرنامج "في الإستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: هاني ابو ريدة لم يتم توجيه دعوة له لحضور القرعة من قبل محمد فضل.

وكشف : أبو ريدة هو من قدم محمد فضل للرأي العام، وهو من أتى باللجنة الخماسية، وكان يجب دعوته لحضور الحفل من قبل الأول.
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