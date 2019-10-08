قمرين .. شاهد آسر ياسين يحتضن محمد صلاح

نشر الفنان اسر ياسين عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " انستجرام "صورة جديدة ظهر فيها برفقة نجم المنتخب المصرى وليفربول الانجليزى محمد صلاح خلال حفل اقامته احدى المجلات العالمية بمدينة ابو ظبى.وظهر اسر ياسين في الصورة وهو يحتضن النجم محمد صلاح.وانهالت التعليقات من جانب متابعي اسر ياسين على الصورة، ومن ابرزها : قمرين فى صورة , احلى اتنين فى مصر , ايه الحلاوة دىيشار إلى أنه تم اختيار نجم كرة القدم العالمية ونادي ليفربول محمد صلاح للفوز بجائزة رجل العام من هذه المجلة، وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور الحفل ومنهم النجم العالمي مينا مسعود، والفنان آسر ياسين، والإعلامية راية أبي راشد، والفنانة جميلة عوض.