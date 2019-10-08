حياة كريمة.. تطوير 60 منزلا وتسليمه لأهالي سوهاج ضمن المبادرة

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، مفاتيح عدد من المنازل بعد تطويرها وإعادة تأهيلها، للأسر الأكثر احتياجًا بقرى "الحرجة" بمركز ومدينة البلينا، و"الواقات" بمركز ومدينة طما، والتي شملت 60 منزل، بتكلفة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، بالتعاون مع مؤسسة الأورمان، وصندوق تحيا مصر، ومديرية التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأكد "الأنصاري" أهمية دور المجتمع المدني فى المشاركة لتطوير الأداء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي يظهر حاليًا في نتائج مبادرة "حياة كريمة"، برعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا الى ضرورة تشابك كل قوى المجتمع المدني للتنفيذ.



ولفت محافظ سوهاج إلى حرص الحكومة الشديد على وجود تكامل بين الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني بوجه عام لتنفيذ المبادرة، بحيث تعمل كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة لتنفيذ خطط التنمية المحلية؛ سعيًا نحو تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي مع التركيز على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ تفقد المنازل بعد تأهيلها، وتحدث مع الأسر، وسلمهم مفاتيح المنازل بالإضافة الى بطانية لافتًا أن التطوير وإعادة تأهيل المنازل استغرق شهرين، وشمل استكمال المباني، وتعريش المنزل بالخشب (عروق- ألواح- طبقة عازلة- طبقة اسمنتية)، وتركيب أبواب وشبابيك، ووصلات سباكة ومياه داخلية، وسيرامك، ووصلات كهرباء داخلية، ومحارة المنزل داخليا وخارجيا، فضلًا عن رفع كفاءة دورات المياه وتشطيبها، بالإضافة إلى دهانات داخلية وخارجية.



وكشف المتحدث الرسمي أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بسوهاج شملت 64 قرية من القرى الأكثر احتياجًا، حيث تم إجراء مسح شامل؛ لتحديد إحتياجات هذه القرى في مختلف المجالات" صحة، وتعليم، وصرف صحي، ومياه شرب، وتأهيل المنازل"، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم عدد من القوافل الطبية المجانية بتلك القرى.