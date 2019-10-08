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مرأة

بإطلالة أنيقة .. كندة حنا تتألق فى حفل عيد ميلاد

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:26 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة كندة حنا صورة جديدة لها برفقة بناتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بها بإطلالة أنيقة ، وارتدت فستانا قصيرا باللون البينك وبدون أكمام ، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الأبيض. 

وتركت شعرها منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، واعتمدت فى الميكب على الألوان البنية والرموش السوداء ، وأحمر شفاه باللون البيج الفاتح

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات وأكتفت بسلسلة بسيطة وقرط لإكمال إطلالتها. 
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