بإطلالة أنيقة .. كندة حنا تتألق فى حفل عيد ميلاد

نشرت الفنانة كندة حنا صورة جديدة لها برفقة بناتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بها بإطلالة أنيقة ، وارتدت فستانا قصيرا باللون البينك وبدون أكمام ، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الأبيض.



وتركت شعرها منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، واعتمدت فى الميكب على الألوان البنية والرموش السوداء ، وأحمر شفاه باللون البيج الفاتح



ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات وأكتفت بسلسلة بسيطة وقرط لإكمال إطلالتها.

