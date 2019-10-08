اخبار نادي الزمالك اليوم 8 - 10 - 2019.. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:أكد مصدر مطلع داخل اللجنة الخماسية باتجاد كرة القدم على إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى موعدها المحدد 19 أكتوبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز.فاز فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك علي فريق فاب الكاميروني بنتيجة 28 – 23 في ثالث لقاءات الفريق في بطولة أفريقيا للأندية ابطال الدورى.استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.عبر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن غضبه الشديد تجاه قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف "، بإعادة مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي خلال الشهر الجاري قائلا :" قرار ظالم ".قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه لن يوافق على مواجهة الأهلى المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز، قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى بإعادة المباراة الشهر الجارى.أنهى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" الجدل حول مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بإعادتها يوم 24 أكتوبر الجارى قبل ساعات من إجراء قرعة دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها فى السادسة والنصف مساء غد الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إعادة مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام جينيراسيون فوت السنغالي بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ظالم لناديه.قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي التى كان مقرر إقامتها الأحد قبل الماضى فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.