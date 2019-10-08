اخبار نادي الزمالك اليوم 8 - 10 - 2019.. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:
لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى
أكد مصدر مطلع داخل اللجنة الخماسية باتجاد كرة القدم على إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى موعدها المحدد 19 أكتوبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز.
يد الزمالك يهزم فاب الكاميروني 28-23 في بطولة أفريقيا للأندية
فاز فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك علي فريق فاب الكاميروني بنتيجة 28 – 23 في ثالث لقاءات الفريق في بطولة أفريقيا للأندية ابطال الدورى.
رغم تهديدات مرتضى منصور بعدم اللعب.. الزمالك يستأنف التدريب بدون الدوليين استعدادا للقمة
استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
مجاملة فجة .. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفرض شروطا جديدة لمواجهة جينيراسيون
عبر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن غضبه الشديد تجاه قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف "، بإعادة مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي خلال الشهر الجاري قائلا :" قرار ظالم ".
سأنسحب من الدوري.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه لن يوافق على مواجهة الأهلى المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز، قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى بإعادة المباراة الشهر الجارى.
قرار نارى من مرتضى منصور.. تفاصيل قرار كاف حول إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي
أنهى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" الجدل حول مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بإعادتها يوم 24 أكتوبر الجارى قبل ساعات من إجراء قرعة دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها فى السادسة والنصف مساء غد الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .
أول تعليق من مرتضى منصور على إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون
قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إعادة مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام جينيراسيون فوت السنغالي بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ظالم لناديه.
الكاف يستقر على إعادة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي
قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي التى كان مقرر إقامتها الأحد قبل الماضى فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.
لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى
أكد مصدر مطلع داخل اللجنة الخماسية باتجاد كرة القدم على إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى موعدها المحدد 19 أكتوبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز.
يد الزمالك يهزم فاب الكاميروني 28-23 في بطولة أفريقيا للأندية
فاز فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك علي فريق فاب الكاميروني بنتيجة 28 – 23 في ثالث لقاءات الفريق في بطولة أفريقيا للأندية ابطال الدورى.
رغم تهديدات مرتضى منصور بعدم اللعب.. الزمالك يستأنف التدريب بدون الدوليين استعدادا للقمة
استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
مجاملة فجة .. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفرض شروطا جديدة لمواجهة جينيراسيون
عبر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن غضبه الشديد تجاه قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف "، بإعادة مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي خلال الشهر الجاري قائلا :" قرار ظالم ".
سأنسحب من الدوري.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه لن يوافق على مواجهة الأهلى المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز، قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى بإعادة المباراة الشهر الجارى.
قرار نارى من مرتضى منصور.. تفاصيل قرار كاف حول إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي
أنهى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" الجدل حول مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بإعادتها يوم 24 أكتوبر الجارى قبل ساعات من إجراء قرعة دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها فى السادسة والنصف مساء غد الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .
أول تعليق من مرتضى منصور على إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون
قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إعادة مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام جينيراسيون فوت السنغالي بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ظالم لناديه.
الكاف يستقر على إعادة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي
قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي التى كان مقرر إقامتها الأحد قبل الماضى فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.