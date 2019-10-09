محافظ القاهرة: علينا أن نستلهم روح انتصارات أكتوبر في التنمية

عقدت محافظة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية تحت عنوان "روح أكتوبر في مواجهة التحديات المعاصرة" برعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.



جاء ذلك بحضور كل من اللواء أ . ح حسين عبد الرازق مستشار مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة لشئون الاعلام والتوعية، واللواء أ .ح فؤاد فيود مستشار مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ، وعدد من طلبة المدارس وشباب الجامعات.



وقدم المحافظ خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية التهنئة والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى ملحمة النصر الخالدة.



وأكد المحافظ أن كافة قادة وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة صمام أمن للوطن، معربًا عن اعتزازه بكل الجهود والتضحيات التي تقوم بها قواتنا المسلحة للحفاظ على الأمن القومي المصري.



وأشار إلى أن الشعب المصري العظيم ضرب أروع الأمثلة خلال حرب أكتوبر المجيدة في التماسك والثقة في قيادته السياسية وقواته المسلحة مما أدى إلى تحقيق النصر الخالد، ولا زالت روح أكتوبر تحافظ على مصر قوية مستقرة تواجه التحديات وتنتصر على كافة التهديدات بتماسك شعبها وعزم قواتها المسلحة وإخلاص قيادتها.



وأضاف "عبد العال" في كلمته أنه لابد وأن نستلهم روح أكتوبر وأن تظل دروسها المستفادة نبراسا لنا وللأجيال الحالية والقادمة بحيث تقودنا جميعًا نحو النجاح مهما كانت التحديات، وتحقيق الاستقرار والبناء التنمية الشاملة .



وخلال الندوة تحدث اللواء أ .ح حسين عبد الرازق مستشار مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة لشئون الاعلام والتوعية عن مكانة مصر ودوره في حرب أكتوبر حيث كان قائد وحدة الصاعقة وأهم المعارك التي خاضها، كما تناول أهم التحديات التي تواجه مصر حاليًا كالارهاب والشائعات ومعوقات التنمية ، وكيفية استثمار روح أكتوبر في التصدي لهذه التحديات من خلال العلم والتخطيط الجيد ووضوح الهدف .



كما استعرض اللواء أ .ح فؤاد فيود مستشار مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة في كلمته بالندوة ذكرياته عن حرب أكتوبر ودور القيادة السياسية في ذلك الوقت في تحقيق ملحمة العبور العظيم ، وكيفية الاعداد والتخطيط الجيد لتلك الحرب ، بالاضافة إلى المؤامرات الخارجية التي تتعرض لها مصر حاليًا وكيفية التصدي لها .



وفي نهاية الندوة، قدم اللواء محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية درع المحافظة لكل من اللواء فؤاد فيود وحسين عبد الرازق.