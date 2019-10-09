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رياضة

القرعة تحسم الأمر .. الخاسر بين الزمالك وجينيراسيون يواجه بطل بنين

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:21 م
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون
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عمرو ابوبكر
أعلنت قرعة دور الـ 32 مكرر لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، عن وقوع الفريق الخاسر من بين الزمالك وجينيراسيون فوت ضد إيزيك البنيني في بطولة دوري الأبطال الأفريقية.

ويشارك في إجراء مراسم القرعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فيما قرر كاف إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من البطولة.

وتشارك فرق الترجى والنجم الساحلى من تونس وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة من الجزائري والرجاء والوداد البيضاوي من المغرب والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس من أنجولا ومازيمبى وفيتا كلوب من الكونغو فى دوري أبطال أفريقيا.
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