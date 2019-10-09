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حوادث

ضبط مسئول بمياه دشنا لاختلاسه 44 ألف جنيه من المواطنين

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:28 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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يوسف رجب
ألقت مباحث الأموال العامة بقنا، القبض على مدير إيرادات بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدشنا، بتهمة اختلاس 44 ألف قيمة فواتير تم تحصيلها من المواطنين.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة دشنا برئاسة العميد شريف صبيح- نائب مأمور المركز، بضبط كمال.ا.ا.د 56 عامًا، مقيم بدشنا، مدير إيرادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدشنا، بتهمة اختلاس 44 ألفاً و500 جنيه قيمة فواتير تم تحصيلها من المواطنين. 

وكانت معلومات وردت لمباحث الأموال العامة بقنا، بأن المتهم المذكور يحصل فواتير  المياه من المواطنين وعدم توريدها للشركة و يودعها لحسابه الخاص، وأثناء القبض عليه سدد مبلغ 27 ألفاً و500 جنيه، وتعهد بسداد المبلغ المتبقي، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
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