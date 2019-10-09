ضبط مسئول بمياه دشنا لاختلاسه 44 ألف جنيه من المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة بقنا، القبض على مدير إيرادات بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدشنا، بتهمة اختلاس 44 ألف قيمة فواتير تم تحصيلها من المواطنين.





تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة دشنا برئاسة العميد شريف صبيح- نائب مأمور المركز، بضبط كمال.ا.ا.د 56 عامًا، مقيم بدشنا، مدير إيرادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدشنا، بتهمة اختلاس 44 ألفاً و500 جنيه قيمة فواتير تم تحصيلها من المواطنين.



