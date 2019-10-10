دعاء على تكتب: من الفشل يأتى النجاح



علي السعى وليس علي ادراك النجاح؛ علمتنا الحياة انه لا يوجد شئ مستحيل فالمستحيل هو الا نخوض التجارب فالحياة كلها تجارب وخبرات شئنا ام ابينا فالميت فقط هو من لا يجرب اما الاحياء فكل طريقهم تجارب وكل ما نمر به من الميلاد الى الطفولة فالشباب مرورا بالكهولة حتى تنتهى بنا الى الموت كلها تجارب سواء فشلت او نجحت فهى شرف للإنسان ان خاضها اما الرضا بما كتبه الله فى وجهة نظر اغلبنا ان نرضى بما نحن فيه واذا حاولنا ان نكون افضل من ذلك فنكون بذلك غير راضيين عن قضاء الله ونعمه؛ وذلك اعتقاد خاطئ فالله قال فى كتابه العزيز (وامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور) وخير قدوة لنا فى ذلك الانبياء عليهم السلام عندما بدؤا الدعوة لرسالاتهم السماوية لم ولن يياسوا من تطاول وتمرد اقوامهم عليهم وانما حاولوا مرارا وتكرارا ولم يخافوا من الفشل وكثيرا من العلماء والادباء والمخترعين مروا بتجارب فاشلة قبل نجاحهم ولكنهم لم يضعفوا امام تلك التجارب وذلك لثقتهم بالله وهو الحافز لاى انسان ناجح انه وثق بنفسه فالثقة بالنفس اولا واخيرا هى ثقة بالله انه لن يضيع اجر من احسن عملا؛ وافكار الانسان سواء ايجابية او سلبية هى السبب الرئيسى لاعتقاده بالنجاح او الفشل فوجد العلماء ان الانسان يستقبل يوميا الاف الافكار التى تؤثر على معتقداته وقناعاته وتؤثر ايضا فى تكوين شخصيته لكن طبيعة النفس البشرية تميل اكثر الى الافكار السلبية والتنبؤ بالمخاطر دوما ولكن دائما يصل الانسان الى ما يصل اليه بفضل افكارة ومعتقداته سواء كان نجاح او فشل؛ ودائما توجد مؤثرات داخلية وخارجية تؤثر فى الانسان فالمؤثرات الداخلية مثل الوالدين ومايكتسبه الانسان منهم من افكار وعادات وتقاليد تؤثر فيه و الاخوة وهى الاسرة الصغيرة وتاتى بعدها الاسرة الكبيرة مثل الجدين والاعمام والاخوال؛ وبعد ذلك ياتى المجتمع الخارجى وهو المؤثرات الخارجية مثل والمدرسة والاصدقاء او مايراه من سلوكيات فى الشارع والانترنت وما به من مؤثرات غيرت من افكارنا سواء سلبا او ايجابا فكل هذه الاشياء تؤثر فى بناء شخصية الانسان وتجعله اما طموحا وليه اهداف يسعى وراء تحقيقها او محبطا ليس لديه هدف لتحقيقه؛ ففى بعض الاحيان يضع الانسان نفسه فى اماكن لاتليق به لكنه حين ينشا فى اسرة ذات وعى حينها تكون لديه المقدرة فى اكتشاف نفسه ومايليق به او يكتشف موهبته وقدراته وهذه قاعدة ولكل قاعدة شواذ فهناك من عرف قدراته ومواهبه دون ان ينشا فى اسرة واعيه ولكنه نشا فى اسره بسيطه علميا ليس لديهم القدرات العقليه فى اكتشاف مواهب ابنائهم. واخيرا اقول ان ثروة الانسان الحقيقية هى عقله هى الثروة التى تجلب له باقى الثروات الاخرى وهى السبب الرئيسى فى نجاحه او فشله فى الحياة.



