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مرأة

وفرى وحضرى كيك بالخبز البايت

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:27 ص
كيك بالخبز البايت
كيك بالخبز البايت
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هاجر هانئ
كيك بالخبز البايت من الوصفات الاقتصادية التى تساعدك فى التوفير كما أنها من سهلة التحضير، فيمكنك تقديم كيك بالخبز البايت على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير كيك بالخبز البايت

4 كوب خبز فينو بايت
3 بيض
1 و نصف كوب لبن
نصف كوب دقيق
1 باكو بيكنج بودر
2 باكو فانيليا
ثلاثة أرباع كوب زيت
1 كوب سكر نصف
كوب جوز هند

طريقة تحضير كيك بالخبز البايت
* يضرب في الخلاط اللبن والبيض والفانيليا والزيت والخبز والسكر
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر وجوز الهند
* يضاف خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط برفق
* يصب الخليط في صينية مدهونة
* توضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج
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