ليلة فنية جديدة احتفالا بالنصر ببانوراما حرب أكتوبر

ليلة جديدة من الليالى الفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة ببانوراما حرب أكتوبر احتفالا بذكرى النصر بالمعرض السنوى الثانى عشر والذى يحمل عنوان "ذاكرة أكتوبر"، بدأ الاحتفال بعرض فنى لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية قدمت خلاله مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المتميزة منها "الصيادين، جانى الجميل، بتغنى لمين، ضم ضم، الحجاله"، يعتمد برنامج الفرقة على أداء العروض الفنية الفلكلورية لمنطقة القناة بشكل عام.





شاركت الفرقة فى العديد من المهرجانات العالمية والمحافل الدولية منها "اليونان، البوسنة، المجر، أسبانيا، الصين، تونس، إيطاليا فرنسا، الأردن، نيجيريا، الهند، فنزويلا، اليابان، المغرب وأخيرا فعاليات المنتدى العالمى للشباب بشرم الشيخ، حصلت الفرقة على العديد من الجوائز وشهادات التقدير دوليا وعالميا، وتم تكريمها فى عدة محافظات منهم أسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسماعيلية.



