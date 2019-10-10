شاهد.. ايتن عامر وانجى المقدم وعز العرب فى عيد ميلاد عمرو دياب

شارك، محمد عز العرب، مدير التصوير، جمهوره صورة جديدة له من حفل عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب الـ58".



وظهر محمد عز العرب عبر حسابه بـ"انستجرام"، بصحبة زوجته ايتن عامر، وانجى المقدم، وعمرو دياب، نالت اعجاب متابعيه.



واحتفل عمرو دياب مؤخرا بعيد ميلاده بحضور: الفنانة ياسمين رئيس، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.



وطرح الهضبة من ألبومه الأخير "أنا غير" خمس أغنيات فقط، وهي" أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم الذي يحمل عنوان "أنا غير" خلال الفترة القادمة.