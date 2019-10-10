Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تايوان تتعهد بالدفاع عن سيادتها في ظل الضغوط الصينية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:05 ص
رئيسة تايوان تساي
رئيسة تايوان تساي إينج وين
Advertisements
رويترز
تعهدت رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم الخميس بالدفاع عن سيادة البلاد، قائلة إن حكومتها ستساعد في الدفاع عن الحرية والديمقراطية في الوقت الذي تكثف فيه بكين الضغوط على الجزيرة التي تحكم نفسها والتي تعتبرها الصين إقليما منشقا.

وفي خطاب بمناسبة اليوم الوطني، قالت تساي إن مقترح الصين بتطبيق سياسة "بلد واحد، نظامان" بالنسبة لتايوان أثر على الأمن الإقليمي، مضيفة أن هونج كونج التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ شهور على شفا "الفوضى" بسبب فشل ترتيب سياسي مماثل يضمن بعض الحريات.

ومنذ تولت تساي منصبها في 2016، كثفت بكين الضغط على الجزيرة بالدفع بدوريات تحمل قاذفات بشكل منتظم.

ومنذ 2016، خسرت تايوان سبعة حلفاء مع تحول الدول إلى علاقات مع بكين التي لم تستبعد اللجوء للقوة لإعادة الجزيرة إلى سيطرتها.
Advertisements

ترشيحاتنا

مصطفى الفقي يوجه رسالة قوية للإخوان في تركيا على الهواء ..فيديو

المشير أبو غزالة.. وجه صفعة كبرى للعدو الإسرائيلي في 73.. واختتم حياته وزيرا للدفاع

جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نيللي مقدسي في عيد ميلادها

ستاد القاهرة والجماهير.. مرتضى منصور يخاطب الأمن قبل لقاء جينيراسيون

حاجة تشرف.. محمد ناصر يتباهى بالعدوان التركي على سوريا

إسرائيل أطلقت عليها لغة الشيطان.. صاحب شفرة النصر في حرب أكتوبر يكشف كواليس لقائه بالسادات وأسرار الحرب.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى ؟.. شاهد إطلالات النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى .. صور

بالأحمر الناري.. ابنة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نيللي مقدسي في عيد ميلادها