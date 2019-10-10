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أخبار العالم

مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة التونسية نبيل القروي وقيس سعيد غدا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:44 م
مرشحا الرئاسة التونسية
مرشحا الرئاسة التونسية قيس سعيد ونبيل القروي
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شيماء مصطفى
أعلن التليفزيون التونسي، اليوم الخميس، عن إجراء مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، ونبيل القروي، غدا الجمعة.

وقال إلياس الجراية، مدير الاتصال بالتليفزيون، لوكالة "تونس إفريقيا"، إنه من المقرر تنظيم مناظرة تلفزيونية تفاعلية بين قيس سعيد، ونبيل القروي، غدا الجمعة، في تمام التاسعة مساء.

وأضاف "الجراية" أنه سيتم خلال المناظرة توجيه أسئلة إلى المرشحين، مع ترك وقت موحد للإجابات، وفتح المجال لهما للتعليق الحر.

وتم الإفراج عن المرشح نبيل القروي، أمس الأربعاء، واستؤنفت في تونس، اليوم الخميس، حملة الانتخابات الخاصة به، حيث يبقى أمامه يومان لإقناع ناخبيه بالتصويت له قبل موعد الاقتراع، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الشروق" التونسية.

ومن المقرر أن يتوجه التونسيون يوم الأحد المقبل، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
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