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حوادث

عجوز هتك عرض طالبة بمدينة نصر. والمحكمة تقرر حبسه عاما

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:15 م
هتك عرض طالبة
هتك عرض طالبة
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رامى المهدى
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علي محمد عمر الهوارى، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران، و أشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وسكرتارية خالد عبد المنعم بالحبس عام مع الشغل لـ "مسن" لاتهامه بـ هتك عرض طالبة بمدينة نصر.

وكانت أسندت النيابة للمتهم "إمام.ر"، 55 عاما، مدرس، تهمة هتك عرض المجنى عليها الطالبة "ش.م" بأن أوهمها بإعجابه بها مستغلا حداثة سنها، واتجه مخططه الشيطانى الذى وضعه إرضاء لشهوته إلى الإيقاع بفريسته، واتخذ من إغوائها وسيلة لتحقيق غايته، ونفذ مخططه الشيطانى بهتك عرضها تحت التهديد.
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