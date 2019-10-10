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أخبار العالم

إسرائيل تطلب زيادة موازنة الجيش لهذا السبب

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:59 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس الأركان أفيف كوخافي، قدم سلسلة من التهديدات التي تتطلب مواجهتها زيادة في موازنة الجيش.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن كوخافي وصل إلى مكتب وزارة المالية اليوم، للقاء موشيه كحلون، وقدم له سلسلة من التهديدات الآنية التي تتطلب موازنة جديدة للجيش.

وأشارت القناة إن الخطوة تأتي على خلفية مخاوف من عمليات إيرانية على المدى القصير ضد إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن كحلون وكوخافي اتفقا على استمرار دراسة الموضوع.
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