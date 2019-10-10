حاتم برهام أمينا للجنة الفضائيات والتواصل الاجتماعي بحزب الغد

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، قرارا تنظيميا بتولي المنتج والمخرج حاتم أحمد طلعت برهام امينا للجنة الفضائيات والتواصل الاجتماعي.



وحاتم برهام هو منتج ومخرج وعضو نقابة المهن السينمائيه شعبتي (انتاج واخراج) ومدير ادارة المكتبة بشبكة تليفزيون اون تي ڤي، تخرج من معهد السينما في العام 1992 وعمل مساعد انتاج ومدير انتاج في العديد من الاعمال التليفزيونية والسينمائية وانضم مؤخرا لحزب الغد.



ويستكمل حزب الغد تشكيلاته التنظيمية مركزيا وبالمحافظات استعدادا للانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة.