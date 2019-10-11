تعد لقمة القاضى من أشهى الأكلات الشرقية حيث تتميز بمذاقها الشهي، وفي السنوات الأخيرة ابتكر المتخصصون في فنون الطهي عدة أصناف منها بمذاقات وإضافات متنوعة، منها لقمة القاضي بحبة البركة.





مقادير لقمة القاضى بحبة البركة

2 كوب دقيق

ملعقة ك حبة البركة

علبة زبادي

2 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

1 و ربع كوب ماء

زيت

شربات





طريقة عمل لقمة القاضى بحبة البركة:

- ضعي في العجانة الدقيق والخميرة وحبة البركة ورشة ملح والنشا واخلطيهم.

- ضيفي الزبادي مع التقليب ثم ضيفي الماء بالتدريج مع العجن الى ان تصل للقوام المطلوب واتركيها لتخمر.