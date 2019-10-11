Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل لقمة القاضى بحبة البركة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:02 م
طريقة عمل لقمة القاضى
طريقة عمل لقمة القاضى بحبة البركة
Advertisements
اسماء محمد
تعد لقمة القاضى من أشهى الأكلات الشرقية حيث تتميز بمذاقها الشهي، وفي السنوات الأخيرة ابتكر المتخصصون في فنون الطهي عدة أصناف منها بمذاقات وإضافات متنوعة، منها لقمة القاضي بحبة البركة.

مقادير لقمة القاضى بحبة البركة
2 كوب دقيق 
ملعقة ك حبة البركة
علبة زبادي 
2 ملعقة كبيرة نشا 
ملعقة كبيرة خميرة فورية 
رشة ملح 
1 و ربع كوب ماء 
زيت 
شربات 

طريقة عمل لقمة القاضى بحبة البركة:
- ضعي في العجانة الدقيق والخميرة وحبة البركة ورشة ملح والنشا واخلطيهم.
- ضيفي الزبادي مع التقليب ثم ضيفي الماء بالتدريج مع العجن الى ان تصل للقوام المطلوب واتركيها لتخمر.
- قومي بعد ذلك بتقطيع العجينة على شكل دوائر واقليها في الزيت الساخن وقدميها ساخنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل العيش .. أفكار غريبة بمذاقات رائع أبرزها الجزر والبابريكا

ترشيحاتنا

هكذا هنأت كنزي والدها عمرو دياب بعيد ميلاده .. شاهد

تحرش بزوجته.. عاطل يطعن سائقا في الجيزة انتقاما لشرفه

مقتل 7 مدنيين جراء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا اليوم

المصائب تلحق بالفنانين بعد الزواج.. هنا الزاهد أبرزهم

خبر سار للاعبى الزمالك قبل مباراة الأهلي بالقمة 119

ضبط مزور ورقة الـ 200 جنيه بـ بورسعيد.. وهذه أدواته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية استراحة السادات في سانت كاترين .. اعتكف فيها خلال شهر رمضان.. صور

ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض.. ريم البارودى بفستان مبهر فى أحدث ظهور لها