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حوادث

دفن جثة أيظن ومفتاح وسيدة بعد العثور عليهم مقتولين في مزرعة موز

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:31 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة قسم بنها بالتصريح بدفن جثث 3 أشخاص بينهم ربة منزل عثر على جثثهم مقتولين داخل أحد مزارع الموز ببنها، إثر إطلاق الرصاص عليهم، فيما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية الجهود لكشف غموض الواقعة وضبط أحد المشتبه فيهم والذي اتهمته شقيقة أحد القتلى بأنه وراء الجريمة.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية تفاصيل العثور الجثث الـ3 قائلا "الحادث جنائي وجرى قتل الضحايا بواسطة أحد الهاربين وجار تحديده وبيان ملابسات الحادث وعدد مرتكبيه".

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة بنها من ف. ز. ج. 32 عاما ربة منزل، يفيد بأنه حال اتصالها على هاتف شقيقها أ. ز. ج. 36 عاما عاطل، وشهرته "أيظن" أجابها أحد الأشخاص، وقرر لها أنه قتل شقيقها بأرض مزروعة بمحصول الموز مواجهة لمساكن الرملة دائرة قسم أول بنها.

انتقل الرائد محمد غلاب، رئيس مباحث قسم أول بنها، وبالفحص تبين وجود جثة شقيق المبلغة مسجى على ظهره داخل الزراعات، وبه آثار طلقات نارية بمقدمة الرأس، كما عثر بداخل إحدى الحجرات الريفية المجاورة على جثتي م. ع. ا. وشهرته مفتاح 35 عاماعاطل وح. ع. 29 عاما ربة منزل، وبها آثار طلقات نارية متفرقة بالجسد.

بسؤال المبلغة اتهمت "ع. ح. م."، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وجار ضبط المتهم والسلاح المستخدم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وتشكل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي مفتش المباحث، حيث يجري تحديد المشتبه فيهم وملاحقة المتهم الذي اتهمته شقيقة أحد القتلى لمعرفة علاقته بالحادث، وهل جري تنفيذ الجريمة بمفرده أو بمعاونة مع فحص علاقات المجني عليهم وخلافاتهم التي تودي إلى استهدافهم بالقتل.
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