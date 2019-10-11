صدى البلد يكشف كواليس أزمة مهاجم طنطا الكيني جون افيري

لاتزال أزمة المهاجم الكيني جون افيري محل صراع بين ناديه السابق سوفاباكا الكيني مع إدارة نادي طنطا بسبب إصدار بطاقة دولية لاعتماد اللاعب في الدوري المصري.



وقام الاتحاد الكينى لكرة القدم بإقالة المدير التنفيذى بسبب تورطه فى مشكلة جون افيرى مهاجم طنطا الجديد، وهو السبب الذي جعل جون افيري يغيب عن جميع مباريات طنطا في الدوري بسبب عدم قيده نظرا لتعنت الاتحاد الكيني.



"صدى البلد"، تحدث مع علاء عكاشة مدير الكرة بنادي طنطا الذي أكد أن اللاعب لم يحصل على راتب 3 أشهر من ناديه السابق وهو وفقًا لقوانين اللعبة من قبل الفيفا حر لأي ناد ينتقل إليه، كما أن الأمر حاليًا في يد الفيفا وأن الإدارة تنتظر البطاقة الدولية من قبل الإتحاد الدولي حتى يتسنى قيده فى مصر.



لكن رئيس سوفاباكا الكيني كان له رأي اخر بعدما أكد "إلي كالاكيوا" في تصريحات خاصة وبدون أي مقدمات : "سأستقيل فوزًا من الإدارة في كرة القدم إذا لعب افيري دقيقة واحدة مع طنطا، اللاعب من حقنًا ونحن دفعنًا له راتبه طوال الفترة الماضية وهو يعتبر لاعبا "هارب" ".



ورفض كالاكيوا عرض العقود والمستندات التي تثبت دفع لراتب اللاعب حفاظًا علي حقوقه القانونية لكنه أكد أنه يملك ما يثبت حقه .



رئيس النادي الكيني أكد خلال تصريحاته أنه تواصل مع وسيط لحل الأزمة وعرض مبلغ مالي مقابل الإستغناء عن المهاجم لكنه لم يتلق الرد حتي الان.



