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محافظات

تامر البوهي يفوز بمنصب نقيب أطباء السويس

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:07 م
تامر البوهي
تامر البوهي
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حسن غنيمة
فاز الدكتور تامر البوهى بمنصب نقيب أطباء السويس فى الانتخابات التجديد النصفى للنقابة التى أقيمت اليوم الجمعة بمقر النقابة بحى السويس .

أغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات الاطباء باب التصويت فى الساعة الخامسة مساء والذى فتح اليوم فى التاسعة صباحا .

حصل الدكتور تامر البوهى على 176 صوتا والدكتور صلاح أبو العلا المنافس الاخر على مقعد النقيب على 153 .

مازالت تقوم اللجنة المشرفة فى فرز الأصوات مقعدى فوق مقعدي فوق السن الذى يتنافس عليها 4 مرشحين هم الأطباء أحمد عبد الفتاح وطارق كمال، والمدثر نور الدين وايهاب الصاوي و مقعدي تحت السن يتنافس عليهما 3 مرشحين هم عمرو فرج واسر البنا وخالد عبد المعبود.

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