تامر البوهي يفوز بمنصب نقيب أطباء السويس

فاز الدكتور تامر البوهى بمنصب نقيب أطباء السويس فى الانتخابات التجديد النصفى للنقابة التى أقيمت اليوم الجمعة بمقر النقابة بحى السويس .



أغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات الاطباء باب التصويت فى الساعة الخامسة مساء والذى فتح اليوم فى التاسعة صباحا .



حصل الدكتور تامر البوهى على 176 صوتا والدكتور صلاح أبو العلا المنافس الاخر على مقعد النقيب على 153 .



مازالت تقوم اللجنة المشرفة فى فرز الأصوات مقعدى فوق مقعدي فوق السن الذى يتنافس عليها 4 مرشحين هم الأطباء أحمد عبد الفتاح وطارق كمال، والمدثر نور الدين وايهاب الصاوي و مقعدي تحت السن يتنافس عليهما 3 مرشحين هم عمرو فرج واسر البنا وخالد عبد المعبود.



