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رياضة

راحة قصيرة للاعبي الإسماعيلي بعد التعادل مع المنصورة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:47 م
صدى البلد
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نور عادل
منح الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الانفاس.

وتعادل الاسماعيلى وديا مساء اليوم مع المنصورة بنتيجة 2-2 على ستاد الإسماعيلية الرئيسي ، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل ضمن الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته، الأحد المقبل تحضيرا للقاء الفريق العسكرى.
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