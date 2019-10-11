راحة قصيرة للاعبي الإسماعيلي بعد التعادل مع المنصورة

منح الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الانفاس.



وتعادل الاسماعيلى وديا مساء اليوم مع المنصورة بنتيجة 2-2 على ستاد الإسماعيلية الرئيسي ، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل ضمن الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته، الأحد المقبل تحضيرا للقاء الفريق العسكرى.