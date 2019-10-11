الشحات نقيبا لأطباء الدقهلية وفوز قائمة بيت العيله باكتساح

فازت قائمة بيت العيلة بمقاعد التجديد النصفى لانتخابات نقابة أطباء الدقهلية .



فاز بمنصب نقيب الدقهلية الدكتور أسامة الشحات وبمقعدى فوق السن كلا من الدكتور يحيى الجوهرى والدكتورة شهيرة الاتربى وبمقعدى تحت السن الدكتور احمد البيلى والدكتور احمد زهران.



كان قد تنافس 5 مرشحين على مقعد نقيب أطباء الدقهلية وهم الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ والدكتور أسامة الشحات رئيس قسم الكلى السابق بمستشفى المنصورة العام الجديد " الدولى سابقا " والدكتور الأمير مبارك والدكتور أيمن الباز والدكتور عبدالناصر البحيرى.



وتنافس على مقعدي فوق الـ 15 سنة 8 مرشحين هم الدكتور الأمير مبارك والدكتور رأفت الزنقراني و الدكتور ذكاء حسن والدكتورة شهيرة الإتربي والدكتور عبد المنعم الكوش و الدكتور محمد الغندور، الدكتور محمد المتولي الدميري والدكتور يحي الجوهري.



وتنافس على مقعدين تحت السن 7 مرشحين وهم الدكتور أحمد البيلي والدكتور أحمد زهران و الدكتور حمد عصام والدكتور أحمد يحي الجوهري و الدكتورة أميرة رمضان عباس و الدكتور عبد الفتاح السيد حمد سالم والدكتورة ميادة المتولي ابراهيم .



وكانت لجان التصويت قد فتحت أبوابها من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء بمقر النادى الاجتماعى للأطباء بطلخا داخل 6 لجان من ضمنهم لجنة واحدة للوافدين من الأطباء المتواجدين بالدقهلية في هذا اليوم لأي ظروف ويرغبون التصويت للنقابة العامة علي مستوي الجمهورية فهذا الصندوق يتيح لهم فرصة التصويت أثناء تواجدهم بالدقهلية تحت إشراف قضائى.