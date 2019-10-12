أردوغان يواصل إجرامه.. قصف مكثف شمال سوريا و143 قتيلا منذ بدء العملية التركية

كثفت القوات التركية القصف حول مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا اليوم السبت في رابع أيام هجوم يستهدف مقاتلين من الأكراد بعد أن تعرضت القوات الأمريكية في المنطقة لنيران مدفعية من مواقع تركية.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن عدد القتلى منذ بدء العملية التركية بلغ 143، 74 منهم من المقاتلين الأكراد، أغلبهم سقطوا في تل أبيض، و49 مسلحًا ينتمون لجماعات سورية معارضة تدعمها تركيا قُتلوا منذ بدء الهجوم الأربعاء الماضي.



وأضاف أن عدد القتلى من المدنيين في سوريا ارتفع إلى 20 قتيلًا بعد سقوط قتيلين في مدينة القامشلي، وسقط معظم القتلى المدنيين في بلدة تل أبيض الحدودية.



أما وزارة الدفاع التركية فقد قالت صباح اليوم السبت إنه جرى تحييد 415 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية منذ بدء العملية.