محاضرة فنية من ميتشو للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي ..تفاصيل

يلقي الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين بقاعة المحاضرات المخصصة لذلك.



وسيقوم المدير الفني للفريق الأبيض بشرح بعض الأمور الفنية للاعبين كذلك بعض الأمور التكتيكية الأخرى، تمهيدا لتنفيذها بمران اليوم.



ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم عقب الراحة التي حصل عليها أمس الجمعة استعدادا للقاء الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

