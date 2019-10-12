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منوعات

21 قتيلاً ومصاباً.. شاهد لحظة انهيار فندق شهير في أمريكا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:18 م
صدى البلد
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أحمد شريف
انهار فندق وكازينو هارد روك تحت الإنشاء في وسط مدينة نيو أورلينز جزئيًا يوم السبت، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين.

وأكد حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية جون بيل إدواردز وفاة صحفيين بالقرب من مكان الحادث، موضحًا أن هناك ثلاثة أشخاص لم يعرف مصيرهم بعد.

قال رئيس دائرة الإطفاء في نيو أورليانز تيم ماكونيل إنهم تلقوا مكالمة هاتفية بشأن سقوط الفندق في حوالي الساعة 9:14 من صباح اليوم السبت. 

وقال إن الطوابق الستة العليا من المبنى انهارت وأن بقية المبنى "غير مستقر بالمرة".

وأكد رئيس الدائرة وفاة وفقد ثلاثة أشخاص، وذكر أنه تم نقل 18 شخصًا إلى المستشفى، ولم يتم التعرف على حالتهم بعد.

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