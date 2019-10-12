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رياضة

بمشاركة معلول وساسي.. تونس تتعادل مع الكاميرون وديًا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:08 م
فرجاني ساسي لاعب
فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس ونادي الزمالك
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إسماعيل محمود
خيم التعادل سلبيًا بدون أهداف، على مباراة منتخبي تونس والكاميرون، في المباراة التي جمعتهما وديًا مساء اليوم على الملعب الأوليمبي برادس.

سيطر المنتخب التونسي على أحداث المباراة ، وسدد لاعبوه 8 كرات منها 4 على المرمى ، وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 60% ، مقابل 40 % للكاميرون ، كما سنحت لنسور قرطاج فرصة التسجيل ، عندما تحصل فرجاني ساسي على ضربة جزاءـ، تولى تنفيذها طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي ، لكنه أهدرها في الدقيقة 58 ، لتنتهي المباراة سلبيًا بدون أهداف.

وشارك علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ، وفرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك في المباراة كاملة ، بينما لم يشارك حمدي النقاز في المباراة.
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