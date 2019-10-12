بمشاركة معلول وساسي.. تونس تتعادل مع الكاميرون وديًا

خيم التعادل سلبيًا بدون أهداف، على مباراة منتخبي تونس والكاميرون، في المباراة التي جمعتهما وديًا مساء اليوم على الملعب الأوليمبي برادس.



سيطر المنتخب التونسي على أحداث المباراة ، وسدد لاعبوه 8 كرات منها 4 على المرمى ، وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 60% ، مقابل 40 % للكاميرون ، كما سنحت لنسور قرطاج فرصة التسجيل ، عندما تحصل فرجاني ساسي على ضربة جزاءـ، تولى تنفيذها طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي ، لكنه أهدرها في الدقيقة 58 ، لتنتهي المباراة سلبيًا بدون أهداف.



وشارك علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ، وفرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك في المباراة كاملة ، بينما لم يشارك حمدي النقاز في المباراة.