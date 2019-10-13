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أخبار العالم

مقتل شخص وفقدان 7 آخرين في غرق سفينة شحن نتيجة إعصار طوكيو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:22 ص
إعصار طوكيو
إعصار طوكيو
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أ ش أ
لقى شخص مصرعه وفقدان سبعة آخرين في غرق سفينة شحن تابعة لبنما وكان على متنها 12 فردا الليلة الماضية في خليج طوكيو الواقع جنوب منطقة كانتو في اليابان، حيث كانت راسية مع اقتراب إعصار "هاجيبيس"، وفقا لما ذكره خفر السواحل.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن خفر السواحل قوله "إنه تم إنقاذ أربعة من أفراد الطاقم الآخرين من السفينة "جيا دي" التي يبلغ وزنها 1925 طنا صباح اليوم الأحد.

وكان على متن السفينة ثلاثة من ميانمار وسبعة صينيين و2 فيتناميين، وفقا لخفر السواحل.

وارتفع عدد قتلى إعصار "هاجيبيس" الذي ضرب محافظات "كاناجاوا" و"توتشيجي" و"جونما" و"إيوات" و"ميياجي" و"فوكوشيما" بالإضافة إلى "تشيبو" و"سيتاما" في اليابان إلى 19 شخصا وفقدان 16 آخرين وإصابة 149 بجروح، مشيرة إلى أنه تسبب في حدوث انهيارات أرضية وهطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد.

وأضافت أنه تم نشر قوارب وطائرات هليكوبتر في المناطق التي غمرتها الفيضانات لمساعدة المتضررين من المياه الغزيرة والمشاركة في جهود الإنقاذ حيث أن الانهيارات الأرضية دفنت العديد من المنازل.

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