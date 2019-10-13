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فن

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:53 ص
أليساندرا أمبروسيو
أليساندرا أمبروسيو مع محمد صلاح
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شروق ابراهيم
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا جديدة لعارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو برفقة حبيبها نيكولو أودي، أثناء تجولهما في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وظهرت أليساندرا أمبروسيو، التي تبلغ من العمر 38 عاما، مرتدية شورت وsweatshirt مع نظارة شمس تخفي ملامحها، وتمسك بيد حبيبها. 

وكانت أليساندرا أمبروسيو قد أثارت الجدل بعد ظهورها على غلاف مجلة QA مع لاعب نادي ليفربول ونجم منتخب مصر محمد صلاح في جلسة تصوير جديدة، وتصدرت محرك البحث جوجل على مدار الأيام الماضية في مصر والوطن العربي.

وتعتبر عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو من أشهر عارضات الأزياء فى البرازيل، حيث يتجاوز دخلها السنوى 6 ملايين دولار، وتشارك فى حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.

وسبق أن صورت أليساندرا أمبروسيو مع نجوم برشلونة فى حملة دعائية، وكريستيانو رونالدو أيضًا على غلاف نفس المجلة التى ظهرت فيها مع محمد صلاح، وهو ما دفع متابعيها للمقارنة بينهم.

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها
بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها
بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها
بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها
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بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

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