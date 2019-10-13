الجيش السوري يبدأ بالتحرك نحو مسرح العمليات التركية



كشفت وكالة "سبوتنك" الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من الجيش العربي السوري بدأت منذ قليل بالتحرك من مواقعها في محيط مدينة منبج باتجاه مركز المدينة، وذلك وفق اتفاق مبدئ مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تتصدى للعدوان التركي شمالي شرق البلاد.



وقالت "سبوتنك" نقلًا عن مصادر عسكرية: "المئات من الجنود بكامل عتادهم العسكري وتنفيذا لأوامر وتعليمات القيادة العسكرية السورية، تحركوا بعد ظهر اليوم إلى للانتشار داخل مدينة منبج وعلى مداخلها ومخارجها".



وكشف المصدر عن وجود اتفاق مبدائي مابين الجيش السوري والقوات الروسية من جهة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يقضي بدخول وحدات من الجيش السوري برفقة الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة عين عرب خلال الساعات القليلة القادمة.



كان مصدر ميداني قد أكد لـ "سبوتنيك" أمس السبت، وصول تعزيزات كبيرة للجيش العربي السوري إلى محيط مدينة منبج شمال حلب بهدف الانتشار داخل المدينة وتسلم النقاط والمناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية موضحًا إن "هذه الإجراءات تتم بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين روسيا وسوريا من جهة وبين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة ثانية".



ولفت المصدر إلى أن "الاتفاق يتضمن انتشار وحدات الجيش السوري مع أسلحتها الثقيلة والمتوسطة في مدينة منبج ورفع العلم السوري فوق المراكز الحكومية داخل المدينة وعلى مداخلها ومخارجها".



وفي وقت سابق، تحركت آخر مدرعات أمريكية من مدينة منبج بمحافظة حلب السورية، اليوم السبت، إلى طريق مؤد إلى منطقة عين العرب بريف المحافظة الشرقي على الحدود التركية، في وقت تشن فيه القوات التركية عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية بمناطق شرقي الفرات.