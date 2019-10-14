مصطفى الفقي: السيسي تعامل ببراعة مع فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بارعًا بشدة في تحويل موقف فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام لصالحه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن عبدالفتاح السيسي سيدفع آبي أحمد بعد فوزه بنوبل للسلام بالالتزام بقيمة الجائزة في التعامل مع الحقوق المصرية في المياه، وإلا لن يكون رجل سلام، لذلك بادر الرئيس بتهنئته، وكانت حركة ذكية للغاية، لافتًا إلى أن الجانب الإثيوبي قدر هذه التهنئة إلى حد كبير.



ولفت إلى أن منح رئيس الوزراء الإثيوبي جائزة نوبل للسلام لا تخلو من الكيدية؛ لأنه لا يجب اختصاص آبي أحمد ودولته في صراع مع مصر فيما يتعلق بحقوق الماء.