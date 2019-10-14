بفستان محتشم .. نوال الزغبي تستعرض أناقتها في السعودية .. صور

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها فى حفل توزيع جوائز تصنيع الترفيه الذي تقيمه المملكة السعودية خلال موسم الرياض.ظهرت نوال فى الصورة بإطلالة أنيقة و محتشمة، حيث ارتدت فستان بيج مكون من قطعتين، وحمل التصميم توقيع المصمم اللبناني جورج حقيبة، ويتسم التصميم بقماشه المرصع بالتطريزات الفخامة التي زادت من جمال إطلالتها.فيما بدت بتسريحة شعر بسيطة من أنامل المصفف فيكتور كيروز، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.