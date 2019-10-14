Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

على العجلة .. عبير صبرى بإطلالة كاجوال فى أحدث جلسة تصوير

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:46 ص
عبير صبرى
عبير صبرى
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة عبير صبرى متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خلال ظهورها على الدراجة.


أطلت عبير فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت سالوبيت باللون الذهبى مع تى شيرت أسود ذا أكمام مكشوفة، و نسقت معه حذاء رياضى مسطح، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

ووضع لها خبير التجميل kareem_hanafy مكياجا صاخبا يرتكز على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الكيرلي المنسدل على كتفيها.



Advertisements

ترشيحاتنا

هل يجب التصدق بملابس الميت وأغراضه ؟.. تعرف على حكم الاحتفاظ بها

على العجلة .. عبير صبرى بإطلالة كاجوال فى أحدث جلسة تصوير

علي جمعة يحذر من 4 كلمات شائعة بين الكثيرين تلقي بهم في التهلكة

بعد التوقف الدولي .. تعرف على المواجهات النارية في أكتوبر

شاهد .. لحظة دخول عمرو دياب ودينا الشربينى موسم الرياض الترفيهي

ظهور Realme X2 Pro قبل إطلاقه رسميًا بـ 24 ساعة .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على العجلة .. عبير صبرى بإطلالة كاجوال فى أحدث جلسة تصوير

بإطلالة جذابة..دينا تبهر متابعيها عبر إنستجرام

بفستان محتشم .. نوال الزغبي تستعرض أناقتها في السعودية .. صور