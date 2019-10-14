على العجلة .. عبير صبرى بإطلالة كاجوال فى أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة عبير صبرى متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خلال ظهورها على الدراجة.أطلت عبير فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت سالوبيت باللون الذهبى مع تى شيرت أسود ذا أكمام مكشوفة، و نسقت معه حذاء رياضى مسطح، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.ووضع لها خبير التجميل kareem_hanafy مكياجا صاخبا يرتكز على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الكيرلي المنسدل على كتفيها.