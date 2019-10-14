بدء جلسة محاكمة ريهام سعيد في تصريحاتها ضد مرضى السمنة وتغيب الإعلامية

بدأت محكمة جنح الجيزة، اليوم الاثنين، جلستها الأولى من محاكمة الإعلامية ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة، حيث تغيبت الإعلامية عن حضور الجلسة، وحضر دفاعها بالنيابة عنها.



كان المحامى أشرف ناجى، تقدم ببلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، حيث أثارت غضب المواطنين، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين" وذلك عبر برنامجها الشهير "صبايا".



وحددت محكمة جنح الجيزة جلسة اليوم 14 أكتوبر لبدء محاكمتها.



كما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى ضدها وضد البرنامج، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.





