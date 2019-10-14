على طريقة طالب المنوفية.. البوظة يقتل شابا حاول الدفاع عن شقيقه فى بورسعيد

تواصل فى محافظة بورسعيد سقوط ضحايا الانفلات الأخلاقي اليومي والذي تشهده منذ عدة أيام بأحياء الضواحى والزهور، والتي يقود اللواء هشام خطاب مدير أمن المحافظة بنفسه يوميا حملات أمنية مكثفة لملاحقة الخارجين على القانون وضعاف النفوس ممن يهددون أمن المواطن ويروعون الآمنين.



استيقظت بورسعيد كعادتها منذ أيام على جريمة جديدة سقط خلالها طالب بمدرسة بورسعيد الثانوية الزخرفية قتيل بعد أن توجه لنجدة شقيقه الطالب بمدرسة علي ابن أبي طالب الإعدادية بنين.



كان شقيق المجني عليه ويدعي "محمد" الطالب بالمرحلة الإعدادية على خلاف مع أحد زملائه يدعي يوسف ووقعت مشاجرة بينهما فاستدعي على إثرها شقيقه الأكبر ويدعي أيمن.



وسرعان ما حضر الأخير ومعه سلاح أبيض "خنجر" وقام باستخدامه في ترهيب الطرف الآخر للمشاجرة والذي استعان ببعض الأشخاص ومن ضمنهم الجاني وشهرته "البوظة" والذي قام بأخذ السلاح المستخدم في الواقعة من يد أيمن وأصابه بطعنة نافذة بالصدر أدت إلى وفاته.



كان مستشفى الزهور المركزى قد استقبل المدعو أيمن حسن محمد يبلغ من العمر ١٧ سنة بواسطة سيارة تاكسى مصابا فى حالة سيئة ونزيف مستمر نتيجة إصابته بجرح نافذ فى الصدر من الناحية اليسرى تصل إلى اختراق القلب إثر الاعتداء عليه من عدة أشخاص آخرين بالقرب من مدرسة على بن ابى طالب الفنية الصناعية فى نطاق حى الزهور.



وقام الفريق الطبي بفحص المصاب وتبين وجود نزيف بالصدر وأثناء إجراء الإسعافات الأولية ومحاولة إنقاذه توفى.



وتم نقل الجثة إلى المشرحة للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعى للوقوف على ملابسات الواقعة ولحين التصريح بالدفن.



وقد نجحت مباحث بورسعيد برئاسة العميد محمد أبو غزالة من ضبط المتهمين يدعى الأول محمود وشهرته " البوظة " والمتهم الثاني ويدعي يوسف محمد عباس وشهرته " يوسف اَي فون " ١٧ سنة وبحوزته سلاح المستخدم في الجريمة.



كان اللواء هشام خطاب أمر فور ورود البلاغ بتشكيل فريق بحث فور ورود بلاغ بالواقعة للتحري عن الواقعة والتي تبين أن شقيق المجني عليه ويدعي "محمد " الطالب بالمرحلة الإعدادية كان على خلاف مع أحد زملائه يدعي يوسف "متهم وتم القبض عليه" ووقعت مشاجرة استدعي على إثرها شقيقه الأكبر ويدعى أيمن " المجني عليه "، وحضر ومعه سلاح أبيض "خنجر" وقام باستخدامه في ترهيب الطرف الآخر للمشاجرة والذي استعانوا ببعض الأشخاص ومن ضمنهم الجاني وشهرته " البوظة" والذي قام بأخذ السلاح المستخدم في الواقعة من يد المجني عليه وإصابة بطعنة نافذة بالصدر أدت إلى وفاته.



تم التحفظ على الجثة بمستشفى الزهور ووضعت تحت تصرف النيابة لإصدار تصريح الدفن.