رئيس جامعة بني سويف يطلق مبادرة لتدشين أول أكاديمية لإعداد حكام كرة القدم





حضر الندوة الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف والدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة المصري ، والكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام ، والكابتن توني عثمان، والكابتن محمد فاروق والكابتن ياسر عبد الرؤوف والكابتن تامر دري والكابتن وجيه أحمد والكابتن عزب حجاج أعضاء لجنة الحكام الرئيسية، والإعلامي محمد صادق الصحفي بأخبار اليوم .



أطلق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف خلال فعاليات الندوة ، مبادرة لتدشين أكاديمية هى الأولى من نوعها بالجامعات المصرية، لإعداد حكام كرة القدم، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام ويشارك فيها جميع الراغبين والمهتمين بالتحكيم.



ودعا خلال كلمته الشباب وكافة الجماهير المصرية بضرورة تبني ثقافة الروح الرياضية ونبذ جميع أشكال التعصب ونشر ثقافة الاحترام لتعميق وحدة المجتمع، وتطبيق المعاني الحقيقية للتنافس الرياضي، وتقبل النقد والاستماع لوجهات نظر الآخرين.



وأكد رئيس الجامعة للشباب ضرورة توخي الحذر من استغلال البعض انتماءهم الرياضي لإحداث فتن رياضية تسفر عن أضرار بشرية ومادية داخل الأندية والملاعب المصرية ، لافتا الى ان الهدف من الندوة هو تعميق الوعي لدى شباب الجامعة بعدم الانصياع إلى الأفكار المخربة والهدامة .



من جانبه سرد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري حالات التعصب الرياضي داخل الملاعب العالمية والمصرية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العديد من المشجعين، مؤكدا على زيادة نسبة بدلات الحكام ومنع استقدام الحكام الأجانب باستثناء بعض المباريات.



في نهاية اللقاء قام رئيس الجامعة بتكريم الضيوف وأهداهم درع الجامعة، كما قام بتكريم الطلاب الحاصلين على المركز الأول في الجوالة على مستوى الجامعات المصرية.

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بني سويف ، ندوة "الجامعة فيها رياضة" لمناقشة التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم ونبذ التعصب الرياضي.