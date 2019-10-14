وزير الرياضة يهنئ عبد الخالق البنا على الفوز ببطولة أفريقيا للتجديف والتأهل للأولمبياد

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعب التجديف عبدالخالق البنا بحصوله على الميدالية الذهبية والفوز ببطولة أفريقيا التي أقيمت بتونس والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



وأثنى وزير الشباب والرياضة على مجهود اللاعب خلال البطولة مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كافة أوجه الدعم للاعب في الفترة القادمة للإعداد للأولمبياد والحصول على ميدالية أولمبية بطوكيو 2020 بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد واللجنة الأولمبية المصرية.